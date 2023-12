Casas de acolhimento vão ser impedidas de separar irmãos

As casas de acolhimento destinadas a crianças e jovens, “a quem são aplicadas medidas de promoção e protecção de acolhimento residencial ou de confiança a instituição com vista a adopção", vão ter novas regras. Foi publicada esta sexta-feira em Diário da República (DR) uma portaria do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS) que limita a lotação e interdita a separação de irmãos e de “jovens com relações psicológicas profundas”.

