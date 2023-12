As figuras e os momentos que marcaram 2023... com os olhos postos em 2024

No último episódio de 2023, passámos em revisão os momentos mais importantes do ano que termina. Olhámos para as datas que marcaram o ano e para as pessoas que mais se destacaram no âmbito da diplomacia internacional.

Tudo isto com os olhos postos no ano que vem. 2024 será marcado por (muitas!) eleições e pelo que vai acontecer na guerra na Ucrânia e no conflito entre Israel e o Hamas.

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.