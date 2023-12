Rendas sofrem quebra ligeira, mas continuam em níveis históricos

Os valores das rendas habitacionais voltaram a sofrer uma ligeira quebra, a segunda correcção trimestral registada este ano, mas mantêm-se em níveis historicamente elevados. No terceiro trimestre, o valor mediano das rendas voltou a ser superior a sete euros por metro quadrado, mas, neste período, e contrariando a tendência dos trimestres anteriores, o número de novos contratos celebrados aumentou, ultrapassando os 23 mil.

Os dados foram publicados, nesta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no terceiro trimestre deste ano, o valor mediano das rendas relativas aos novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares fixou-se em 7,25 euros por metro quadrado. Este valor corresponde a uma subida de 10,5% face a igual período do ano passado, mantendo-se a tendência de subidas anuais a dois dígitos que se tem verificado ao longo de 2023, mas representa uma queda de 0,3% em relação ao segundo trimestre deste ano.

Este foi o valor apurado pelo INE tendo em conta os 23.717 novos contratos de arrendamento que foram celebrados entre Julho e Setembro deste ano, número que representa uma quebra de 2% em relação a igual período do ano passado, mas um aumento superior a 14% face ao trimestre anterior.

O movimento de encarecimento das rendas continua a ser transversal a quase todo o país. No terceiro trimestre, só em duas das 25 regiões analisadas pelo INE se registou uma quebra anual do valor das rendas: Alto Tâmega, onde o valor mediano caiu em 2,2%, e Alto Alentejo, onde se verificou uma queda de 9,3%. Já o maior aumento, próximo de 26%, registou na Região Autónoma dos Açores, seguindo-se a região do Cávado, com uma subida de 18% das rendas.

A Área Metropolitana de Lisboa, por seu lado, continua a ser a região mais cara do país para arrendar casa, com os preços a aumentarem em 12,5% para um valor mediano de 11,40 euros por metro quadrado. Já a Área Metropolitana do Porto ultrapassou, pela primeira vez desde que há registos, os valores do Algarve e tornou-se na segunda região mais cara do país para arrendar casa, com um aumento de 12,4% para um valor mediano de 8,22 euros por metro quadrado, enquanto no Algarve as rendas aumentaram em 7,4% e fixaram-se em 8,03 euros por metro quadrado.