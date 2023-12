Sérgio Conceição acusa David Carmo de “mau comportamento”

Sérgio Conceição admitiu esta sexta-feira que David Carmo, relegado para a equipa B do FC Porto, por conduta inadequada, está longe da exigência disciplinar e desportiva do clube.

"Acho que vai ter mais possibilidades de competir ao serviço da equipa B. Depende da aplicação e determinação e do que for definido pelo Folha [técnico do conjunto "secundário"]. Em termos disciplinares e desportivos, o David Carmo está abaixo daquilo que pretendemos e tem de competir para mostrar ao treinador da equipa principal que pode ser opção", observou, em conferência de imprensa de antevisão à recepção ao Leixões, da II Liga, para a última jornada do Grupo D da Taça da Liga.

A despromoção do central foi tomada em sintonia pelo departamento de futebol e pela administração da SAD, abrindo uma vaga para a inclusão definitiva de Zé Pedro nas opções de Sérgio Conceição.

"É um facto que houve mau comportamento disciplinar do atleta. A nível desportivo, acho que tem de competir. Neste momento, não só emocionalmente, como também em termos técnico-tácticos, está atrás de outros jogadores da equipa principal que actuam na mesma posição e pode estar atrás de atletas da equipa B. Depende do empenho nesse espaço", atirou, sublinhando que quem integra a estrutura "azul e branca" "tem de ter rendimento".

David Carmo, de 24 anos, soma 12 jogos ao serviço do FC Porto na presente temporada, mas deixou de ser utilizado desde a derrota com o Estoril Praia (3-1), para a segunda jornada da Taça da Liga, que ditou a eliminação do detentor do troféu.

"Foi algo que se passou no seio do grupo, mas não falarei em público sobre isso. O que é que os jogadores querem? Jogar. O melhor espaço para ele jogar é na equipa B. Pagam-me para tomar decisões. Nós vivemos de resultados. Se perder mais uns jogos mandam-me... [bate na mão, em jeito de saída]", observou Sérgio Conceição.

Transferência mais avultada de sempre entre clubes portugueses desde o Verão de 2022, quando abandonou o Sp. Braga por 20,3 milhões de euros, o defesa sentiu dificuldades de afirmação nos "dragões" e apenas cumpriu 15 encontros em 2022/23 pela equipa principal, juntando mais três duelos com a equipa B.

"Por trás de cada atleta, existe uma máquina que tem a ver com os empresários e a comunicação de notícias que lhes convêm. Há ainda um mercado de [transferências de] Janeiro a agitar a cabeça dos jogadores. Andamos aqui há alguns anos e entendemos isso. Mas não devemos aceitar certas situações, pois estou aqui para defender o FC Porto", frisou.

FC Porto e Leixões, ambos sem pontos e já eliminados, defrontam-se este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.