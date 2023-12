O ano de 2024 da Cinemateca está contaminado pela revolução de Abril

O ano de 2024 será “contaminado” pelo 50.º aniversário da revolução de 25 de Abril na Cinemateca Portuguesa. O anúncio da programação da instituição que preserva a memória do cinema em Portugal, feito esta sexta-feira, contempla ciclos especificamente sobre Abril, mas também propõe cruzamentos da temática revolucionária e da liberdade noutras iniciativas, além de ciclos dedicados à obra de Raúl Ruiz, Joseph Conrad, Anatole Litvak, uma integral de Chris Marker e um tributo a Terence Davies (1945-2023), além de um especial sobre o cinema dos EUA pré-código da moralidade dos anos 1930. No dia 25 de Abril, a Cinemateca abre as portas a uma maratona de imagens, algumas das quais inéditas, do cinema português e da revolução.

