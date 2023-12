A pandemia rompeu com a rotina para tornar as gripes um problema também de Verão

O aumento dos vírus respiratórios no Verão do ano passado, por exemplo, é uma consequência das mudanças no nosso comportamento durante a pandemia, sublinha um novo estudo português.

As gripes e constipações têm surgido cada vez mais fora de época. O Verão e o Outono de 2022 foram um exemplo disso, com o aumento das infecções com o vírus sincicial respiratório (VSR) na América do Norte e na Europa ou com um início precoce da época dos influenza, que desencadeou gripes mais cedo do que o previsto. A culpa poderá ser da pandemia. Desde 2020, as dinâmicas destes vírus respiratórios podem ser mais bem explicadas pela alteração à nossa rotina, com mudanças na nossa mobilidade por causa do teletrabalho ou do confinamento, por exemplo.