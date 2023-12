PSD e CDS anunciam coligações para legislativas, europeias, Açores e autárquicas

Acabou a espera: PSD e CDS vão mesmo formar coligações pré-eleitorais para as eleições legislativas de 10 de Março, mas também para as regionais açorianas de Fevereiro, as europeias de 9 de Junho e ainda para as autárquicas de 2025. Esta coligação pluri-eleitoral foi anunciada por ambos os partidos num comunicado enviado às redacções.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt