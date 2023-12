Costa e Marcelo despedem-se com “optimismo” e garantia de que tiveram uma boa relação

O primeiro-ministro deu esta quinta-feira as boas festas ao Presidente da República, no Palácio de Belém, pela última vez ao fim de oito anos. Em jeito de despedida, deixou uma mensagem de "optimismo" em relação ao futuro, garantindo que está "mais confiante no país" e que o Presidente se irá "habituar" ao próximo primeiro-ministro. Mas também em relação ao passado, já que, embora admitindo que não houve uma "coincidência permanente", diz que viveram dos "melhores momentos de relação dos órgãos de soberania”.

"Como sou irritantemente optimista, quero tranquilizá-lo relativamente ao futuro", começou por dizer o primeiro-ministro, que garantiu que o Presidente se vai "habituar" ao próximo chefe do Governo e que "vai poder correr bem". Uma mensagem que repetiu, ao fazer um balanço dos últimos oito anos. "Se há algo que posso assegurar é que ao longo dos oito anos em que tive o privilégio de conhecer os portugueses e Portugal estou ainda mais confiante no nosso país, mais optimista no futuro do nosso país", afirmou.

Costa assumiu que "foram anos exigentes" e que este "ano não foi fácil", mas defendeu que já mal nos lembramos das "apoquentações" do passado, como o défice excessivo, lembrou os "momentos felizes", como a vitória do campeonato mundial de futebol, e trouxe "boas notícias": depois de o Presidente ter colocado pressão sobre o Governo para executar o PRR, o terceiro e o quarto pagamentos foram aprovados pela Comissão Europeia.

Apesar de a relação entre primeiro-ministro e Presidente terminar num momento difícil, Costa assegurou ainda que "do ponto de vista institucional", viveram "um dos melhores momentos de relação dos órgãos de soberania". E disse ao Presidente que, embora não vá imitar antigos primeiros-ministros, poderá "sempre contar" com a sua "disponibilidade" no futuro para "acrescentar um suplemento de optimismo quando a fé não seja suficiente".

Essa foi a única "diferença profunda" que assinalou entre os dois e que diz que não conseguiram "ultrapassar". Marcelo "bem se esforçou", mas Costa não conseguiu "conquistar o privilégio da fé", algo que, diz, fez com tivesse de ter uma "dose suplementar de confiança para enfrentar as desventuras".

Com o Governo presente na sala e ao lado de Mariana Vieira da Silva desejou que o Presidente tenha "poucas desventuras" e que o "mandato continue até ao fim". Mas não saiu sem deixar um último remoque, ao lembrar que os portugueses apreciaram "tão bem" o primeiro mandato e "bem" o segundo.

"Valeu a pena", diz Marcelo

O Presidente retribuiu: “A recordação destes últimos oito anos é uma boa recordação”, disse, assegurando que, ao longo dos anos, tanto a relação pessoal "antiga", como a institucional foi "sempre boa, mesmo quando havia divergências políticas".

Marcelo criticou tanto a esquerda, que "muitas vezes não deve ter percebido" a relação, como a direita, que "nunca percebeu", dizendo mesmo que um "vasto sector nunca levou a bem" porque "faz parte da política o confronto". Mas garantiu que, entre os dois, "o que se procurou foi compromisso" e que sem isso não teria sido possível alcançar, por exemplo, a estabilização do sistema bancário ou o clima de unidade da pandemia.

"Acho que valeu a pena", vincou, não deixando, contudo, de admitir que não esperava que o Governo chegasse até ao fim e que já lhe tinha posto um prazo de um ano e dez meses. Isto é, até às eleições autárquicas, altura em que se entraria num "momento eleitoral" e de "aproximação do fim do mandato", sobre o qual "ponderaria".

Esta quinta-feira, Marcelo já se tinha mostrado alinhado com o primeiro-ministro quando concordou que o Plano de Recuperação e Resiliência não deve ser renegociado, como defendeu António Costa na quarta. E teceu largos elogios ao Governo, seja devido à política das "contas certas", à "contenção do desemprego" ou ao "crescimento urgente pela qualificação das pessoas, pelo investimento, pelas exportações", assegurando mesmo que é possível ter um "optimismo realista" em relação ao futuro.