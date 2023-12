A extrema-direita à conquista da Europa

O centrista Emmanuel Macron deu as mãos à extrema-direita e aprovou uma legislação para a imigração que está a causar revolta no seu partido e fissuras no seu Governo. Com a nova legislação, os imigrantes vão perder apoios sociais e os seus filhos terão mais dificuldades de obter a nacionalidade francesa. A nova lei, que suscita dúvidas constitucionais, é “um escudo” de que a França precisa para não perder “o controlo”, garante Macron. Marine Le Pen diz que a aprovação do diploma é uma “vitória ideológica” da sua União Nacional e tem razão.

