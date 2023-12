O Porto dos anos 1950 e 60 “salta” do baú de um fotógrafo quase desconhecido

Bernardino Pires (1901-1977) foi, até 2022, um nome praticamente desconhecido no panorama da fotografia em Portugal. A publicação do primeiro volume do livro que contém parte da sua vasta obra fotográfica, A Cidade do Porto na Obra do Fotógrafo Bernardino Pires, pela editora do livreiro, fotógrafo e alfarrabista Paulo Ferreira, a In-Libris, revelou-o ao mundo, dando a conhecer mais de cem fotografias das cerca de dez mil que compõem o seu vasto espólio.

Em 2023, foi lançado o segundo volume da obra, que tem, novamente, a cidade do Porto como musa inspiradora e protagonista. "O rio Douro, as pontes os comboios, o trabalho, as crianças e os velhos, a cidade nocturna são o alvo que a objectiva do fotógrafo procura", lê-se no site da editora. Bernardino Pires não foi, ao longo da vida, apenas fotógrafo — longe disso, aliás. Foi na qualidade de amador e autodidacta que sempre operou a sua máquina fotográfica, sobretudo nas décadas de 1950 e 60. As suas profissões, porém, quase todas relacionadas com as artes gráficas (foi desenhador e ilustrador) podem explicar a sensibilidade que teria para a imagem.

"Este acervo, na sua quase totalidade inédito ou minimamente divulgado, compõe-se de imagens de pendor marcadamente neo-realista que revelam a cidade social, urbana e etnográfica através de um olhar inusitado com recurso a enquadramentos, reenquadramentos e luminosidades de grande invulgaridade na sua época", refere a editora. Sobre alguns dos negativos, Bernardino Pires riscou novos enquadramentos, um processo de edição de imagem que a editora refere não ser incomum para a época.

A editora convidou também 43 autores a escolherem uma fotografia de Bernardino e a redigirem textos "que vão desde a poesia e prosa à análise histórica, semiótica e estética das imagens do fotógrafo"; entre eles estão Cláudia Lucas Chéu, Júlio Machado Vaz, Luca Argel, Manuel Sobrinho Simões e Joel Cleto. Ana Janeiro escreveu, a propósito de uma imagem da Ponte da Arrábida ainda em construção: "Adeus gaivotas | Bye bye au revoir | Je t'aime Porto".