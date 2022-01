Bernardino Pires, revelação de um fotógrafo desconhecido

A Cidade do Porto na Obra do Fotógrafo Bernardino Pires será o título da obra que está a ser preparada pelo livreiro-alfarrabista, editor e também fotógrafo Paulo Ferreira, com a chancela da sua In-Libris, numa parceria com o filho do fotógrafo, Daniel Pires, e com o apoio do programa Garantir Cultura.

“Este espólio, que contém cerca de 10 mil negativos, e que começámos, entretanto, a digitalizar e a estudar, chegou ao meu conhecimento em 2019, por via de Hermano Marques, um médico e fotógrafo amador que integrou a Associação Fotográfica do Porto e aí conheceu ainda Bernardino Pires”, diz ao PÚBLICO o livreiro-editor. “Ninguém conhece o seu nome e o seu trabalho, um amador que, além da fotografia, teve uma actividade interessante também como ilustrador e publicitário, entre muitas outras coisas”, acrescenta Paulo Ferreira.