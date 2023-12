Porque são essenciais na cozinha umas boas luvas para o forno

Quando me perguntam quais são os utensílios de cozinha essenciais, tenho tendência para falar directamente dos artigos mais caros utilizados para preparar a comida — forno, liquidificador, termómetro de leitura instantânea, balança, processador de alimentos, frigideiras de vários tipos e tamanhos, etc.. É fácil ignorar esses artigos essenciais, muitas vezes baratos, que tomamos como garantidos e sem os quais a nossa cozinha seria muito mais confusa ou difícil.

Já partilhei o meu apreço por panos da loiça e aventais baratos, e não acredito que tenha demorado tanto tempo a falar de um outro elemento essencial, sem dúvida mais importante: as luvas de forno.

Qualquer pessoa que tenha cozinhado comigo sabe que sou uma defensora da segurança na cozinha, quer seja a melhor forma de abrir um abacate, a forma como as facas são lavadas ou guardadas, a regra das duas horas para deixar os alimentos à temperatura ambiente ou as chamas (sim, fogo). Usar luvas de forno, boas luvas de forno, é uma das formas mais fáceis de evitar lesões.

Porquê usar luvas de forno e não, digamos, toalhas, como se vê tanta gente a fazer na televisão ou na Internet? Antes de mais, os panos de cozinha são finos! Não foram concebidos para isolar. Especialmente com algo quente e pesado, vai sentir o calor muito rapidamente. E se, por acaso, pegar num pano de cozinha húmido, vai sofrer uma queimadura de vapor quando a água se vaporizar imediatamente graças ao calor da panela ou do tacho. Eu já fiz isso, não é divertido.

E falemos da cobertura. É uma sorte se um pano de cozinha proteger toda a palma da mão e parte dos dedos. Mas o pulso ou o antebraço? Nem pensar. Os panos de cozinha também não são feitos para agarrar. É fácil fazer com que o rebordo de uma frigideira escorregue das suas mãos. (E que tal suportes para panelas ou aquelas luvas compridas e incómodas com ranhuras para as duas mãos? Não, obrigado!)

Suspeito que haja fãs de panos da loiça ou detractores de luvas de forno prontos a dizer-me por que razão estou errada — ei, cada um faz o que quer! Ainda assim, para muitos desses argumentos, diria que é aqui que a parte "boa" das "boas luvas de forno" entra em jogo.

As melhores luvas de forno são suficientemente resistentes ao calor para que não se sinta muito, ou nada, através delas. Não consigo dizer quantas vezes me queimei literalmente ao agarrar em qualquer luva aparentemente mais decorativa do que funcional que encontrei em casas de férias ou em casas de avós. (Juro, as avós têm mãos de teflon.) Estes tipos de luvas são normalmente curtas e finas, com um exterior de tecido.

Em vez disso, prefiro luvas de silicone com um forro macio e espesso. O silicone é resistente ao calor e a temperaturas mais elevadas do que o tecido e ajuda-o a agarrar muito melhor, especialmente em objectos pesados, como os pesados fornos holandeses que carrego para dentro e para fora do fogão quando cozinho pão.

Quanto aos argumentos de que as luvas de forno limitam a sua amplitude de movimentos, bem, devem ser suficientemente flexíveis para permitir movimentos naturais e não tão espessas que não se possa agarrar com a mão as pegas de algo como os fornos holandeses.

Procure luvas que cubram a maior parte do seu antebraço, caso contrário poderá queimar-se na grelha do forno, no rebordo de uma frigideira ou mesmo no vapor quando coar uma panela de massa acabada de cozer.

Que luvas de forno encontrei que satisfaçam todos estes requisitos? Há anos que utilizo as luvas de forno de silicone Homwe extra-longas, que também ofereci como presente a vários membros da família e que tenho em stock no nosso Food Lab. Estas luvas são fáceis de usar e limpar e cobrem a maior parte dos meus antebraços. Resistem ao calor e não impedem os meus movimentos. Receberam a classificação de "recomendadas com reservas" da America's Test Kitchen, que elogiou a sua flexibilidade, mas salientou que, por vezes, se podia sentir um pouco de calor através delas e que o forro, por vezes, se amontoava. Não tive problemas com estes pontos.

No que diz respeito a outras opções, Kate Shannon, da ATK, diz que a melhor escolha da equipa foram as luvas de forno de silicone da Oxo, seguidas das luvas de forno da Big Red House, que são feitas de tecido com silicone.

Naturalmente, a luva de forno correcta é certamente uma questão de preferência pessoal. O mais importante é encontrar a que funciona para si e utilizá-la. As suas mãos vão agradecer-lhe.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong