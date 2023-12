Quinta na TV: da falta de abrigo aos entrelaces da inteligência artificial

CINEMA

O Primeiro Homem na Lua

AXN Movies, 18h52

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que também conta com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit. Dos quatro Óscares para que esteve nomeado, o filme arrecadou um, pelos efeitos visuais.

Nunca Nada Aconteceu

RTP1, 22h49

Sentindo-se incompreendidos pelas famílias, os jovens Pedro, Maria e Paulo fazem um acordo de libertação. Mas, entretanto, há um deles que hesita. Bernardo Lobo Faria, Alba Baptista, Miguel Amorim, Rui Morrison, Ana Moreira e Filipe Duarte (numa última aparição em cinema) assumem as personagens. O argumento, baseado num caso real, é de Luís Filipe Rocha e Tiago R. Santos; a realização, de Gonçalo Galvão Teles.

Lady Macbeth

TVCine Emotion, 2h05

Inglaterra, 1865. Katherine (Florence Pugh), uma jovem que foi forçada a casar-se com um homem de meia-idade, herdeiro de uma grande fortuna industrial, sente-se confinada à casa rural que partilham, sem grande satisfação na vida. Quando ele parte em viagem, ela começa a libertar-se das amarras opressoras do casamento, que envolvem horários rigorosos e a proibição de sair de casa, e envolve-se com um homem que trabalha na propriedade. Baseado no romance homónimo do russo Nikolai Leskov, o filme marca a estreia na realização de William Oldroyd.

SÉRIE

The Equalizer

Fox, 22h15

Arranca a terceira temporada da série em que Queen Latifah se transforma em estrela de acção, na pele de uma mãe solteira nova-iorquina tornada “vigilante”. Criada por Andrew W. Marlowe e Terri Edda Miller, The Equalizer é uma reinvenção da série dos anos 1980 que, em 2014, já tinha inspirado uma saga cinematográfica que produziu três filmes (o último deles, estreado este ano), com Denzel Washington no papel principal e Antoine Fuqua atrás das câmaras.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

O número de pessoas em situação de sem-abrigo na Europa está a aumentar e Portugal não é excepção. Esta reportagem sai às ruas de Lisboa, ao encontro dessa população, para acompanhar no terreno as operações de três instituições – Comunidade Vida e Paz, Assistência Médica Internacional e CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo – que, muitas vezes, são o único apoio que essas pessoas têm.

É um trabalho que vai muito para além da oferta de comida e cobertores: os funcionários e voluntários fornecem conforto emocional, encaminhamento e ajuda a desatar nós burocráticos, sem esquecer a devolução de um sentido de importância e visibilidade. Sem vias de abrigo é uma peça da jornalista Mafalda Gameiro, com imagem de Paulo Jorge e Nuno Tavares.

Grande Entrevista

RTP1, 2h32

Fernando Pereira, vice-presidente da Google DeepMind, a empresa de inteligência artificial da Google, conversa com o jornalista Vítor Gonçalves sobre o estado da (r)evolução tecnológica nesta área.

É chamado a falar da presença que a inteligência artificial já tem na nossa vida quotidiana, o seu real alcance nas decisões que tomamos (ou tomam por nós?), as virtudes que encapsula, as mudanças que trará ao mercado de trabalho, os impactos económicos futuros e também os muitos alarmes que está a fazer disparar.

INFANTIL

Entrelaçados (VP)

Disney Channel, 20h50

Flynn Rider, o fora-da-lei mais procurado de todo o reino, encontra refúgio numa altíssima torre onde dá de caras com Rapunzel, uma bela e audaz donzela de farta cabeleira. Farta do castigo e do tédio de viver isolada naquela torre solitária, a rapariga vê nele o passaporte para partir à descoberta do mundo. Mas, uma vez fora da torre, será ela capaz de lidar com um bandido sedutor, um cavalo polícia, um camaleão com instintos paternalistas e um bando de rufias carrancudos?

Realizado por Nathan Greno e Byron Howard, esta animação dos estúdios Disney é uma versão renovada da história de Rapunzel, um dos mais famosos contos dos irmãos Grimm.