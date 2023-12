Número de crianças adoptadas cresce pelo segundo ano seguido

O número de adopções em 2022 cresceu: 212 crianças foram adoptadas em Portugal Continental durante o ano passado, o registo mais alto em quatro anos. Foram mais 26 adopções do que as 186 que tinham sido registadas em 2021, ano em que já tinha havido uma ligeira subida. Os dados divulgados no relatório de actividade das equipas do Instituto da Segurança social (ISS) relativo a adopção e apadrinhamento civil em 2022, publicado em Novembro e a que o PÚBLICO teve agora acesso, vêm assim reforçar a inversão da tendência de queda no número de crianças a beneficiarem de uma adopção que se vinha registando nos anos anteriores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt