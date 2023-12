Texas reclama controlo da fronteira com o México e enfrenta Governo federal dos EUA

O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, promulgou uma proposta de lei estadual que criminaliza a entrada de migrantes sem documentos através da fronteira com o México, uma classificação que inclui potenciais refugiados com direito a asilo. A nova lei, que também autoriza a polícia do Texas a exigir documentos de imigração a qualquer pessoa, bem como a fazer detenções por imigração ilegal, é um desafio à autoridade do Governo central norte-americano para fiscalizar em exclusivo as entradas nas fronteiras do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt