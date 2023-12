O “ouro de sangue” africano que financia a guerra russa na Ucrânia

Uma parte significativa do esforço de guerra russo na Ucrânia está a ser financiado com o ouro que o Grupo Wagner consegue juntar em três países de África: República Centro-Africana, Sudão e Mali. De acordo com o Blood Gold Report, assinado por cinco investigadores e defensores dos direitos humanos e divulgado na semana passada, desde Fevereiro de 2022 os paramilitares do Grupo Wagner conseguiram obter mais de 2,5 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) para os cofres do Estado russo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt