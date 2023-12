O que acontece ao nosso corpo quando temos um ataque de pânico?

Um medo súbito e irracional. O perigo parece ser invisível, mas as sensações físicas são reais: batimento cardíaco acelerado, suor, tremores de pernas e mãos, náuseas. A pessoa acredita que vai morrer naquele momento. No mundo, mais de um terço dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico. Nos casos mais graves, a pessoa deixa de conduzir, ir ao cinema ou de sair de casa por receio de ter uma nova crise. Felizmente, é possível tratar esta perturbação com medicação e uma abordagem psicoterapêutica — e sem deixar sequelas.