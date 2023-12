Princesa Alexandra do Luxemburgo está grávida

“Suas altezas reais, o grão-duque e a grã-duquesa, têm o prazer de anunciar que a princesa Alexandra e o senhor Nicolas Bagory estão à espera do seu primeiro filho. O nascimento está previsto para a Primavera”, anunciou a corte do grão-ducado numa publicação no Instagram.

Alexandra, de 32 anos, e Nicolas Bagory, de 35, casaram-se em Abril deste ano. A princesa é a única filha entre cinco. O grão-duque Henrique e a grã-duquesa Maria Teresa têm ainda Guillaume, o herdeiro, de 42 anos; Félix, com 39; Louis, 37; e Sébastien, de 31 anos.

Nascida em 1991, Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine tem um bacharelato em filosofia e um mestrado em estudos inter-religiosos da Escola Irlandesa de Ecuménicos do Trinity College.

A família do grão-ducado tem ligações familiares à maioria das casas reais europeias, incluindo a portuguesa: a avó do grão-duque Henrique foi Maria Ana de Bragança, sexta filha de D. Miguel e neta de D. João VI, O Clemente. O Luxemburgo, que tem 640 mil habitantes, é o país de residência de mais de 90 mil portugueses.

O bebé será o oitavo neto dos grã-duques.