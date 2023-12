Polícia espanhola prende dois homens por “raptarem” Menino Jesus

O vídeo mostra um homem com a cara pixelizada a levantar a estatueta do chão e a colocá-la na bagageira de um carro.

A polícia do sudeste de Espanha prendeu dois homens acusados de roubar uma estatueta do Menino Jesus do presépio local e de exigir um resgate no TikTok pela sua devolução, informaram as autoridades na segunda-feira.

Os dois homens, de 19 e 21 anos, publicaram um vídeo naquela plataforma intitulando-se "os raptores" e exigindo um resgate de 2000 euros à polícia de Sant Vicent del Raspeig, um subúrbio de Alicante, a quem acusaram de "não cuidar bem do Menino Jesus".

O vídeo mostra também um homem com a cara pixelizada a levantar a estatueta do chão e a colocá-la na bagageira de um carro.

Em comunicado, a câmara municipal informou que, na esquadra da polícia, os dois homens tinham reconhecido o seu envolvimento no roubo.

Depois de o vídeo se ter tornado viral, a estatueta reapareceu, no domingo à noite, junto a um contentor de lixo numa rua perto da zona onde o presépio estava exposto, referiu o presidente da autarquia, Pachi Pascual.

Na segunda-feira de manhã, a estatueta foi devolvida ao seu berço.

O representante do governo espanhol em Alicante, Carlos Sanchez, disse que o acontecimento foi "muito infeliz porque não tem graça nenhuma".