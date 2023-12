Apple suspende vendas de alguns relógios inteligentes nos EUA

A Apple vai suspender as vendas dos relógios inteligentes Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 nos EUA devido a um litígio em curso com a empresa de dispositivos médicos Masimo.

A Apple vai interromper as vendas dos relógios inteligentes Watch Series 9​ e Watch Ultra 2 nos Estados Unidos devido a uma disputa sobre a autoria da tecnologia de monitorização de oxigénio no sangue que é usada em ambos os aparelhos. A pausa começa na loja online da Apple, a partir de 21 de Dezembro, e estende-se a todas as lojas físicas e retalhistas nos EUA a partir de 24 de Dezembro.

A suspensão segue a decisão de Outubro da Comissão de Comércio Internacional (ITC, na sigla inglesa), que emitiu uma ordem para que a Apple interrompesse a venda de relógios com oximetria (medição de oxigénio) de pulso nos Estados Unidos devido a um litígio com a empresa de tecnologia médica Masimo. A medida está a ser avaliada pelo Presidente Joe Biden, que tem o poder de bloquear a decisão da ITC, mas a Apple decidiu suspender a venda dos relógios da loja como precaução.

“Embora o período de revisão não termine até 25 de Dezembro, a Apple está a tomar medidas preventivas para cumprir a decisão. Isto inclui a interrupção das vendas do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2”, lê-se num comunicado da empresa. “Caso a ordem se mantenha, a Apple continuará a tomar todas as medidas para devolver o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 aos clientes nos EUA o mais rapidamente possível.”

O PÚBLICO contactou a Apple para mais detalhes, mas não recebeu resposta até à hora de publicação deste artigo. Por ora, a suspensão não afecta as vendas dos relógios fora dos EUA.

O que está em causa?

A Masimo acusa a Apple de se apropriar da sua tecnologia de oximetria. Os relógios mais recentes da Apple usam sensores de luz infravermelha na parte traseira do dispositivo que emitem feixes de luz através da pele e vasos sanguíneos do pulso. A hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigénio no sangue, absorve parte dessa luz. A variação na absorção é usada para calcular os níveis de oxigénio no sangue com base na diferença entre a luz emitida e a luz detectada.

A empresa de tecnologia médica Masimo alega que, em 2013, a Apple iniciou discussões sobre uma possível parceria, apenas para, posteriormente, se apropriar das ideias da Masimo e recrutar alguns dos seus engenheiros para a implementar.

A Apple nega as acusações. Em declarações feitas em Outubro ao jornal norte-americano The Wall Street Journal, a Apple nota que a Masimo é apenas uma “de muitas empresas de tecnologia médica” com as quais a tecnológica reuniu durante esse período. A parceria não avançou porque a Masimo não era uma empresa voltada para o consumidor.

Caso o Presidente Joe Biden não barre a decisão da ITC, a Apple pode recorrer da decisão através do Tribunal de Recurso dos EUA. A empresa também pode tentar chegar a um acordo com a Masimo, ou rever a tecnologia usada nos modelos afectados. É possível que Joe Biden apoie a decisão da ITC. No passado, o líder dos Estados Unidos recusou-se a vetar uma decisão da Comissão que considerava que o Apple Watch violava as patentes da AliveCor, outra empresa de dispositivos médicos que desenvolve ferramentas para realizar electrocardiogramas em qualquer lugar, através do telemóvel e dispositivos médicos do tamanho de um cartão de crédito.