Assédio no CES: comissão independente adia entrega de relatório

A comissão independente criada para investigar alegações de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais (CES), centro de investigação ligado à Universidade de Coimbra, vai precisar de pelo menos mais dois meses para divulgar as suas conclusões dada a “elevada quantidade e complexidade da documentação” recolhida nos últimos meses. Estava previsto que o relatório daquele grupo fosse conhecido até ao final deste mês.

Em comunicado emitido esta segunda-feira, a direcção do CES anuncia que aprovou o pedido da Comissão Independente (CI) para prorrogação “por dois meses do prazo de entrega do relatório final de trabalhos”. A direcção diz também que a possibilidade desta extensão já tinha sido prevista pelas duas partes “aquando da constituição da Comissão, criada para o esclarecimento de eventuais situações de assédio”.

No curto comunicado divulgado esta segunda-feira, “a direcção do CES reitera a sua vontade de promover o esclarecimento das situações publicamente relatadas e vê esta prorrogação como fundamental para garantir um processo rigoroso e uma análise cuidada de toda a documentação”, sendo ainda dito que ambas as partes mantêm o compromisso de apresentar publicamente os resultados “tão cedo quanto possível”.

Originalmente, estava previsto que a CI apresentasse o relatório com as suas conclusões até ao final deste mês. Os membros da comissão são a especialista em psicologia clínica Catarina Reis Neves, actualmente directora técnica da Casa de Abrigo para homens vítimas de violência doméstica, a presidente do Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorias del Pueblo Cristina Ayoub Riche, a advogada especializada em contencioso, penal, direito de família e sucessões Eduarda Proença de Carvalho, o mestre em Medicina Jorge A. Ribeiro Pereira, hoje membro da direcção da European Network of Ombuds in Higher Education, e pela provedora da/o Estudante da Universidade Palacky, na República Checa, Michaela Antonín Malaníková, que é ainda membro da Câmara de Especialistas de Género do seu país.

A CI foi criada a 1 de Agosto e apresentou como prazo-limite para a recepção de denúncias o dia 30 de Setembro. O grupo foi constituído quatro meses após as primeiras denúncias que visam os investigadores Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, após a publicação do artigo Sexual Misconduct in Academia pela conceituada editora Routledge.

O artigo em causa é assinado por Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya, três investigadoras que passaram por aquele centro de investigação. Ainda que não identifiquem a instituição nem usem qualquer nome próprio, as suas alegações levaram a direcção do laboratório a admitir que as situações retratadas “terão ocorrido no âmbito do CES”. Nas semanas seguintes, surgiram novas alegações, quase todas envolvendo o director emérito do CES, Boaventura de Sousa Santos.

​Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins estão afastados “de todos os cargos que ocupavam” no CES enquanto durar a investigação da CI.

Ainda em Agosto, um colectivo que agregava 11 mulheres que dizem ter sido vítimas de assédio sexual e moral e extractivismo intelectual pelos dois investigadores do CES exigiu um prazo mais alargado para a apresentação de denúncias à CI, bem como maior transparência nos procedimentos.