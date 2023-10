As paredes voltaram a falar no CES: “A sério que estão a processar quem fez as denúncias?”

Duas novas mensagens surgiram nas paredes do Centro de Estudos Sociais (CES) em Coimbra, cinco anos depois daquelas que deram origem ao título do artigo científico que gerou várias denúncias de assédio sexual, moral e extractivismo cultural naquela unidade de investigação. Criticam tanto a actuação da Comissão Independente que investiga as acusações quanto o facto de alguns dos visados pelas queixas terem admitido recorrer ou ter já recorrido à justiça contra as denunciantes. “A sério que estão a processar quem fez as denúncias?”, lê-se a vermelho numa parede branca de Coimbra.

O outro grafito, sequência do primeiro, é mais longo e acutilante: “E que deram um prazo ridículo para fazerem denúncias de anos de esterco? Esqueçam estas paredes, limpem a merda dentro do CES”, lê-se na segunda mensagem, que sublinha a palavra “dentro”. As mensagens terão surgido nos últimos dias.

Estas pinturas sucedem-se àquelas que, no Outono de 2018, agitavam o centro de investigação: “Fora Boaventura Todas Sabemos”. A imagem mais conhecida é essa, mas em Abril deste ano o Diário de Notícias citava várias fontes que diziam que existiam vários, até nas casas de banho do centro, produzidos e prontamente apagados durante o colóquio que celebrava os 40 anos do centro, do qual Boaventura de Sousa Santos é director emérito (agora suspenso).

As mensagens grafitadas chegaram a ser abordadas numa reunião do Conselho Científico do CES. Em 2019, a instituição aprovou o Código de Conduta do CES, foi criada a Provedoria do CES e um canal de denúncias, incluindo as anónimas.

A 31 de Março deste ano, a editora Routledge publicava o livro Sexual Misconduct in Academia cujo capítulo 12, assinado por três ex-investigadoras do CES mas que nunca nomeavam o centro nem aqueles que acusavam de má conduta, se intitulava The Walls Spoke When No One Else Would (“As paredes falaram quando mais ninguém o fez”).

No texto, agora excisado do livro após “ameaças legais” que a Routledge revelou ter recebido, fala-se dos “graffiti anónimos (contámos oito)” e de como eles terão reforçado uma “rede de murmúrios”, que permitiu às autoras “entrar em contacto e escrever” o polémico artigo. As “redes de murmúrios” são uma conhecida figura que visa alertar e proteger aqueles que estejam em situações de fragilidade ou possam ser alvos de indivíduos ou ambientes assolados por assédio ou outro tipo de abusos de poder.

O grafito teve então influência no título do artigo e, depois de o caso ter ganho tracção nos media e Boaventura de Sousa Santos, Bruno Sena Martins e, por fim, Maria Paula Meneses se terem sentido publicamente visados, deu nome ao manifesto Todas Sabemos. Nele, mais de 900 académicos de diferentes sectores e países condenam o assédio e extractivismo intelectual na academia e defendem que as vozes das alegadas vítimas sejam ouvidas.

Queixas e agressões

Agora, as novas mensagens focam o novo momento do caso. Por um lado, o facto de os três visados no artigo e pelas acusações públicas terem admitido processar as denunciantes. O caso mais recente é o da investigadora coordenadora do CES Maria Paula Meneses, em cuja página de Facebook foi tornada pública há dias uma folha dactilografada em que diz ter apresentado “queixa criminal contra as autoras”.

Ao DN, em Abril, Bruno Sena Martins diz que apresentou queixa-crime contra uma das autoras do artigo, que o acusou de agressão sexual num post no Facebook, mas que a queixa foi arquivada. Já em Abril, Boaventura de Sousa Santos diz numa carta aberta sobre o tema: “Vou apresentar uma queixa-crime por difamação contra as autoras”. Quanto às acusações de que é alvo pela activista indígena mapuche Moira Ivana Millán, dizia ao PÚBLICO que, se esta não se retractasse – algo que a mulher, que o acusa de tentativa de violação, não fez, tendo entretanto apresentado a sua denúncia à Comissão Independente do CES –, “gostaria de não ter que avançar por meios jurídicos para resolver esta questão”.

Há um mês, a deputada brasileira Isabella Gonçalves, que acusa Boaventura de assédio sexual, descreveu ao DN que o investigador terá enviado uma advogada brasileira ao seu encontro, sob a figura de mediadora, para tentar que ela assinasse uma declaração que negasse as suas alegações. Algo que sucedeu nos meses seguintes ao eclodir do caso, na Primavera, e que não teve sequência.

Sobre as regras da Comissão Independente, que entrou em funções a 1 de Agosto e deu até 30 de Setembro como prazo para entrada de denúncias, um colectivo de vítimas tinha-se já queixado publicamente e à comissão do tempo "exíguo" para esse processo. Agora, os graffiti criticam também esse prazo. Pelo menos dez mulheres - noticiou o PÚBLICO - apresentaram denúncias e documentação à comissão independente. Quarta-feira, 11 de Abril, passam seis meses desde que se tornaram públicas as acusações contra os investigadores do CES.