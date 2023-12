Martim Sousa Tavares e Marco Martins, jazz e inteligência artificial: o muito que cabe no São Luiz 2023/24

Enquanto Miguel Loureiro for director artístico do São Luiz será assim: a programação do teatro municipal lisboeta organizar-se-á em blocos respeitantes às estações do ano. Assim, após um primeiro trimestre que ainda pouco reflectia das escolhas e da visão do novo titular do cargo – uma vez que herdou escolhas da sua antecessora, Aida Tavares –, o Inverno e a Primavera de 2024 trazem já algumas das linhas que presente implementar no seu mandato: o programa Foco Maestro (carta-branca que terá como primeiro destinatário Martim Sousa Tavares), um ciclo de pensamento com conferências mensais (cuja edição inaugural será dedicada à inteligência artificial, com curadoria de Carlos Pimenta) e um festival de jazz no exterior (o Picadeiro Jazz, pensado pelo músico João Lopes Pereira).

