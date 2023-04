Miguel Loureiro é o novo director artístico do São Luiz

O actor e encenador Miguel Loureiro (n. 1970) é o novo director artístico do São Luiz Teatro Municipal, anunciou esta tarde a empresa municipal EGEAC, em comunicado. Cabe-lhe suceder a Aida Tavares, que ocupava o cargo desde 2015 e cessará oficialmente funções a 31 de Maio.

Nascido em 1970, Miguel Loureiro é formado pelo Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral e pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Começou por construir a sua carreira como intérprete, colaborando com encenadores como Nuno Carinhas, Luis Miguel Cintra, Bruno Bravo, João Grosso, Luís Castro, Lúcia Sigalho, Maria Duarte, Álvaro Correia, Fabrizio Pazzaglia, Jean-Paul Bucchieri, Carlos Pimenta ou João Pedro Vaz, mas vem-se dedicando cada vez mais à encenação. É autor de Confissões de um Exilado no Barreiro (2018), publicado pela Douda Correria.

Entre as suas últimas encenações contam-se Um Rufia nas Escadas, de Joe Orton, espectáculo estreado em Fevereiro no São Luiz, No Meio do Caminho, a partir de Dante, em resposta a um convite do Teatro Griot, e Boom!, de Tennessee Williams. Também já meteu a mão na ópera (O Homem dos Sonhos, de António Chagas Rosa) e em clássicos da dramaturgia portuguesa como Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett.

A EGEAC confia ao novo director artístico a missão de dar continuidade ao percurso que firmou o São Luiz "como uma referência incontornável no panorama da cultura da cidade e do país", adiantando que a instituição apostará "na qualidade e diversidade da programação, no aumento do número de espectadores e na diversificação dos públicos".