Menos de 200 pessoas responderam na quinta-feira à convocatória da campanha do “Contra” para o último comício antes do referendo constitucional chileno, marcado para este domingo. O ambiente foi de desencanto e marcou um contraste profundo com a última acção organizada pelo movimento “Aprovo” antes do referendo anterior, em Setembro do ano passado, quando meio milhão de pessoas encheu o centro de Santiago.

