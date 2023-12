Segunda na TV: Manchester by the Sea e O Paraíso, Provavelmente

CINEMA

Ases pelos Ares

Fox Movies, 18h04

Depois de ter co-assinado Aeroplano, Jim Abrahams realizou, em 1991, esta paródia destravada a Top Gun - Ases Indomáveis, da qual não saem ilesos outros filmes, como Rocky ou Nove Semanas e Meia. Charlie Sheen, Cary Elwes, Valeria Golino, Lloyd Bridges e Jon Cryer dão corpo à comédia.

Beleza Colateral

Cinemundo, 20h50

Howard Inlet (Will Smith) é um publicitário nova-iorquino que leva uma vida aparentemente perfeita, até ao dia em que a filha morre e uma imensa depressão se abate sobre ele. Inlet retira-se da vida que antes tinha e resolve escrever cartas ao Amor, ao Tempo e à Morte, os conceitos abstractos que sempre estiveram na base da sua filosofia publicitária. O que Inlet não esperava era que estes respondessem e estabelecessem contacto sob forma humana.

Beleza Colateral é um filme dramático com realização de David Frankel (O Diabo Veste Prada, Marley & Eu), segundo um argumento de Allan Loeb. Smith não é a única estrela de Hollywood no elenco: Edward Norton, Kate Winslet, Helen Mirren, Keira Knightley, Michael Peña e Naomie Harris também participam.

Manchester by the Sea

Cinemundo, 22h30

Lee Chandler, um encarregado de limpeza, tenta lidar com a morte do irmão após um ataque cardíaco e cuidar do seu sobrinho. Para isso, vai para a pequena cidade do Massachusetts que dá nome ao filme. Com Casey Affleck à frente de um elenco em que também constam nomes como Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges ou Gretchen Mol, foi um dos filmes mais falados de 2016. Dos seis Óscares para que estava nomeado, recebeu dois: melhor actor principal para Affleck e melhor argumento original para Kenneth Lonergan, que também se encarrega da realização.

O Paraíso, Provavelmente

RTP2, 22h53

Numa comédia sobre o peso da identidade e nacionalidade, o realizador e protagonista Elia Suleiman deixa a Palestina e aventura-se pelo mundo, certo da necessidade de uma mudança na sua vida. Mas tudo lhe lembra o sítio de onde vem: a polícia, os agentes de controlo de fronteiras, as manifestações de racismo ou os olhares de estranheza que desperta nos outros.

SÉRIE

Lusitânia

RTP1, 22h10

A série antológica de lendas portuguesas chega hoje ao fim, com Criança lobo como protagonista. A história passa-se numa aldeia remota, entre maldições, encantamentos, dores muito peculiares de crescimento e uma bruxa. Com realização de Frederico Serra e argumento de Nuno Soler, conta com interpretações de Manuel Nabais, Rita Cabaço, Rui M. Silva, Maria João Pinho, Beatriz Maia, Pedro Laginha, António Fonseca, Vicente Wallenstein, Rodrigo Tomás e Kimberley Ribeiro.

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 23h27

O que têm em comum Hugo van der Ding, Luís Franco-Bastos, Hugo Gonçalves e Manuel Moura dos Santos? Um convite de Fábio Porchat para se juntarem à mesa, partilharem uma refeição e conversarem divertidamente sobre... a morte.

CULINÁRIA

ComTradição

24 Kitchen, 21h

O chef Henrique Sá Pessoa dedica este episódio especial aos preparativos para a mesa de Natal, com sugestões de focaccia de azeitona para entrada, bacalhau com grão e couve kale para prato principal e, para sobremesa, folhados de pêra e gorgonzola. O aroma natalício, venha ele polvilhado de criatividade arrojada ou temperado em modos mais tradicionais, continua a sentir-se no canal até sexta-feira, através de episódios temáticos de À La Barrios, Chef de Serviço, Os Segredos da Tia Cátia e Descomplicar com Jamie Oliver.

INFANTIL

Hello Kitty: Em Grande Estilo

Panda, 15h30

Pop star, exploradora, chef, construtora, detective… Hello Kitty pode transformar-se magicamente no que for preciso para resolver qualquer problema. A cada episódio corresponde um “disfarce de poder” diferente, nesta nova série de animação protagonizada pela icónica personagem japonesa criada em 1974. Chega hoje ao Panda, para ali ficar de segunda a sexta-feira, sempre em dose dupla.