31 de Janeiro

Apuramento do saldo das contas públicas

A Direcção-Geral do Orçamento (DGO) publica neste dia a execução orçamental referente a 2023, o que permite perceber se o ano anterior fecha com excedente ou com défice. No Orçamento do Estado para 2024, o Governo previa que as contas deste ano fechassem com um excedente tanto em contabilidade nacional (a perspectiva que interessa a Bruxelas) como em contabilidade pública (a que é revelada pela execução orçamental da DGO). Este costuma ser um momento em que os ministros das Finanças não desperdiçam a oportunidade de anunciar boas notícias, sempre que as contas em contabilidade pública (a óptica de caixa) o permitem.