Arcade Fire no Nos Alive

Sempre muito bem recebidos em Portugal, os canadianos ArcadeFire têm já regresso marcado. Preparam-se para fazer as delícias do público no primeiro dia do Nos Alive, festival que decorre de 11 a 13 de Julho de 2024 no passeio marítimo de Algés.

A banda, que esteve em Portugal este ano em Setembro e no ano passado para dois concertos, em que teria conquistado por completo um Campo Pequeno esgotado, não estivesse ele conquistado mesmo antes de os músicos entrarem em palco, junta-se, assim, a um cartaz de que fazem parte, por agora, The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves e Kenya Grace.

Comprovando, desde o início dos anos 2000, que assistiram à sua formação, que são uma máquina de concertos, os Arcade Fire, nascidos em Montreal, viram o seu álbum de estreia, o aclamadíssimo Funeral (2004), ser considerado um dos melhores da década, seguindo-se-lhe uma série de títulos como Neon Bible (2007), The Suburbs (2010) e Reflektor (2013), de que constam canções que vivem na memória de muitos.

A Portugal trarão este Verão WE (2022), o seu sexto álbum, que sucedeu a Everything Now (2017).

Foi precisamente Age of anxiety, deste último trabalho discográfico, que abriu o primeiro de dois concertos do ano passado em Lisboa, a que não faltaram Ready to start e Wake up, “uma das canções que lhes construiu a lenda”, escreveria Mário Lopes, crítico do PÚBLICO, dando conta de uma noite em que os canadianos mostraram por que razões só podem continuar a ser vistos como uma banda “habilíssima a gerir as emoções e a dinâmica” de um espectáculo ao vivo.