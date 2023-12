Forças israelitas admitem que mataram por engano três reféns em Gaza

Três reféns israelitas terão sido incorrectamente identificados como “terroristas”. Não é o primeiro incidente de “fogo amigo” a envolver as forças israelitas em Gaza.

As Forças Armadas israelitas declararam esta sexta-feira assumir "toda a responsabilidade" pela morte de três reféns em Gaza, num incidente de "fogo amigo" que se encontra agora sob investigação.

"Durante os combates em Shejaiya [bairro na Cidade de Gaza], as IDF [Forças de Defesa de Israel] identificaram erroneamente três reféns israelitas como uma ameaça. Em resultado, alvejaram-nos e os três reféns foram mortos", declarou o porta-voz militar israelita Daniel Hagari. "Durante a verificação da área do incidente, surgiram suspeitas quanto à identidade dos mortos. Os corpos foram levados para exame em território israelita e descobriu-se que eram reféns israelitas", acrescentou o responsável.

Conhece-se para já a identidade de duas das vítimas: Yotam Haim, de 28 anos, músico e habitante do kibbutz de Kfar Aza, e Samar Fouad Talalka, um agricultor de 22 anos da comunidade beduína de Hura. A identidade da terceira vítima não foi divulgada a pedido da família.

Estas três vítimas juntam-se a pelo menos 19 reféns que, segundo Israel, terão morrido em Gaza. A contagem incluirá Shiri, Kfir e Ariel Bibas, mãe e duas crianças israelitas de 10 meses e de quatro anos de idade, levadas pelo Hamas para Gaza a 7 de Outubro e que, segundo o movimento palestiniano, terão sido vítimas de um ataque aéreo israelita.

Este não foi o primeiro incidente de "fogo amigo" protagonizado pelas forças israelitas na ofensiva em curso em Gaza. De acordo com dados divulgados pelas próprias IDF, dos 105 militares israelitas mortos durante a operação terrestre, 13 foram abatidos a tiro ou mortos em ataques aéreos ao serem incorrectamente identificados como "terroristas". Outros dois morreram vítimas de disparos acidentais, dois foram atropelados por viaturas militares e dois foram atingidos por estilhaços de explosivos detonados pelas forças israelitas.

As IDF afirmam que "foram retiradas imediatamente lições" do incidente desta sexta-feira e passadas aos operacionais no terreno.

Mais de 100 reféns israelitas permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza após a sua captura, por elementos do Hamas e de outros grupos armados palestinianos, durante o ataque de 7 de Outubro em território israelita. Cerca de uma centena de reféns foram libertados durante uma semana de tréguas entre Israel e o Hamas que terminou a 1 de Dezembro.

Pelo menos 19 mil palestinianos e mais de um milhar de israelitas terão morrido nesta nova fase do conflito no Médio Oriente.