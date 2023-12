O apoio financeiro da UE à Ucrânia segue dentro de semanas, promete o Conselho Europeu

Na última reunião do Conselho Europeu de 2023, o segundo ano de guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, os líderes esforçaram-se por corresponder às expectativas do Governo de Kiev, mas não conseguiram evitar um fracasso, sem se entenderem para fechar acordo e avançar com um novo fundo de 50 mil milhões de euros que garanta manter o Estado em funcionamento a partir de Janeiro do próximo ano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt