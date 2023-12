Tesla evita recolha de veículos na Europa, onde Autopilot tem configuração distinta

As autoridades neerlandesas citaram as diferenças entre as funções do Autopilot disponíveis na Europa e EUA como a razão pela qual não haverá recall de Teslas.

A autoridade neerlandesa para os automóveis, a RDW, afirmou nesta sexta-feira que não está a planear uma recolha de veículos da Tesla na Europa, na sequência do recall massivo nos EUA, esta semana, devido a preocupações com os seus sistemas de assistência ao condutor Autopilot.

A RDW dos Países Baixos supervisiona a aprovação da segurança dos Teslas na Europa.

A agência citou diferenças entre as funções do Autopilot que estão disponíveis nos mercados europeu e americano e disse que está em contacto com a Tesla.

A recolha de veículos nos EUA, a maior da Tesla até à data, foi motivada pelas conclusões da Administração Nacional de Segurança Rodoviária naquele país, segundo as quais os condutores nem sempre prestam atenção suficiente à estrada quando as funções de condução autónoma do sistema estão activadas, o que pode aumentar a probabilidade de acidentes.

Os Teslas estão classificados, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como tendo o nível 2 ou “automatização parcial da condução” na escala de cinco pontos da indústria, sendo o nível 5 a condução totalmente autónoma.

No entanto, um porta-voz da RDW afirmou que existem diferenças nas características específicas permitidas no nível 2 nos Estados Unidos e na Europa. As “diferenças residem, por exemplo, na forma como é efectuada a “monitorização dos condutores e no aviso dado ao condutor quando o sistema é utilizado de forma abusiva”, afirmou o porta-voz.

Nos Estados Unidos, a Tesla afirmou que planeia actualizar o software com controlos e alertas adicionais para garantir que os condutores prestam atenção enquanto as funções de assistência à direcção estão a ser utilizadas.