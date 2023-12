Tesla recolhe mais de 2 milhões de veículos nos EUA por preocupações com Autopilot

A Tesla está a proceder à recolha de mais de dois milhões de veículos nos Estados Unidos equipados com o sistema avançado de assistência ao condutor Autopilot para instalar novas salvaguardas, depois de uma entidade reguladora ter afirmado que o sistema não é seguro.

Nesta semana, uma investigação do The Washington Post, que o PÚBLICO divulgou, concluiu que pelo menos oito acidentes fatais ou graves com Teslas ocorreram em estradas onde o Autopilot não deveria ter sido activado.

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA) tem vindo a investigar o fabricante de automóveis eléctricos, liderado pelo milionário Elon Musk, há mais de dois anos para determinar se os veículos Tesla garantem adequadamente que os condutores prestam atenção quando utilizam o Autopilot. A maior recolha de sempre da Tesla parece abranger quase todos os seus veículos que circulam nas estradas norte-americanas.

A Tesla disse num pedido de recall que os controlos do sistema de software do piloto automático “podem não ser suficientes para evitar o uso indevido do condutor” e podem aumentar o risco de um acidente.

A administradora interina da NHTSA, Ann Carlson, disse à Reuters em Agosto que é “realmente importante que os sistemas de monitorização do condutor levem em consideração que os humanos confiam demasiado na tecnologia”.

O Autopilot da Tesla destina-se a permitir que os automóveis se orientem, acelerem e travem automaticamente dentro da sua faixa de rodagem, enquanto uma versão melhorado do mesmo sistema pode ajudar a mudar de faixa em auto-estradas, algo indisponível em Portugal por ausência de legislação, mas possível, por exemplo, na Alemanha.

Uma das componentes do Autopilot é o Autosteer, que mantém uma velocidade ou distância predefinida e opera no sentido de manter um veículo na sua faixa de rodagem.

A Tesla disse que não concordava com a análise da NHTSA, mas iria proceder a uma actualização remota (over-the-air) do software com “controlos e alertas adicionais aos já existentes nos veículos afectados para encorajar ainda mais o motorista a aderir à sua responsabilidade de direcção contínua sempre que o Autosteer estiver activado”.

A empresa não esclareceu se a recolha seria efectuada fora dos Estados Unidos.

“Utilização indevida previsível”

A NHTSA abriu uma investigação em Agosto de 2021 sobre o Autopilot, depois de identificar mais de uma dúzia de acidentes em que veículos Tesla atingiram veículos de emergência que se encontravam imobilizados, tendo existido uma actualização em Junho de 2022.

A NHTSA disse que, como resultado da sua investigação, a Tesla emitiu o recall depois que a agência descobrir que “o design exclusivo da Tesla do seu sistema Autopilot pode fornecer envolvimento inadequado do condutor e controlos de uso que podem levar ao uso indevido previsível do sistema”. A NHTSA analisou 956 acidentes em que o Autopilot estava a ser usado e concentrou-se em 322 acidentes que envolveram o Autopilot.

Bryant Walker Smith, professor de direito da Universidade da Carolina do Sul, que estuda questões de transporte, disse que a correcção apenas de software será bastante limitada. O recall “realmente parece colocar muita responsabilidade sobre os condutores humanos em vez de um sistema que facilita esse uso indevido”, disse Smith.

Separadamente, desde 2016, a NHTSA abriu mais de três dúzias de investigações especiais de acidentes da Tesla em casos em que sistemas condução semi-autónoma estariam a ser usados, com 23 mortos relatados até o momento.

A NHTSA afirmou que pode haver um risco acrescido de acidente em situações em que o sistema é activado, mas o condutor não mantém a responsabilidade pela operação do veículo e não está preparado para intervir ou não reconhece quando é cancelado ou não.

A investigação da NHTSA sobre o Autopilot permanecerá em aberto enquanto o organismo monitoriza a eficácia das soluções da Tesla. A Tesla e a NHTSA realizaram várias reuniões desde meados de Outubro para discutir as conclusões provisórias da agência sobre a potencial utilização indevida do condutor e as soluções de software propostas pela Tesla em resposta.

A empresa vai lançar a actualização para 2,03 milhões de veículos dos modelos S, X, 3 e Y nos Estados Unidos, para modelos que remontam ao ano de 2012, informou a agência.

A actualização baseada no hardware do veículo incluirá o aumento da proeminência dos alertas visuais na interface do usuário, simplificando o ligar e desligar do Autosteer e verificações adicionais ao ligar este sistema “e eventual suspensão do seu uso se o condutor falhar repetidamente em demonstrar responsabilidade de direcção contínua e sustentada enquanto o recurso está activado”, informou a Tesla. Mas a marca não forneceu mais pormenores sobre a forma exacta como os alertas e as salvaguardas seriam alterados.

As acções do fabricante de automóveis caíram 1% nas negociações antes da abertura da Bolsa.

A Tesla divulgou em Outubro que o Departamento de Justiça dos EUA havia emitido intimações relacionadas aos seus sistemas Full Self-Driving (FSD) e Autopilot. A Reuters noticiou em Outubro de 2022 que a Tesla estava sob investigação criminal por alegações de que os veículos eléctricos da empresa se podiam conduzir a si próprios.

Em Fevereiro, a Tesla fez o recall de 362 mil veículos dos EUA para actualizar o seu software FSD Beta, na sequência da NHTSA ter dito que os veículos não aderiram adequadamente às leis de segurança no trânsito e poderiam causar acidentes.

A NHTSA encerrou uma investigação anterior sobre o Autopilot em 2017 sem tomar qualquer medida. O National Transportation Safety Board (NTSB) criticou a Tesla pela falta de salvaguardas do sistema para o Autopilot e a NHTSA por não garantir a segurança do Autopilot.