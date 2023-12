Apesar da inflação mais baixa, Lagarde insiste que não é tempo de “baixar a guarda”

A taxa de inflação caiu para 2,4% em Novembro e o Banco Central Europeu (BCE) reviu em baixa as suas previsões para a variação dos preços no próximo ano, mas ainda assim Christine Lagarde continua a desafiar os mercados e insiste em não ceder perante a expectativa de que a autoridade monetária irá, já a partir de Março, começar a descer as taxas de juro. “Não vamos baixar a guarda”, garantiu esta quinta-feira a presidente do banco central.

