Teresinha Landeiro anuncia novo álbum com Chegou a hora, um inédito de Milhanas

Nome já firmado no fado, apesar da sua juventude, Teresinha Landeiro estreou-se com Namoro, em 2018, e confirmou as suas capacidades em Agora, de 2021, álbum com o qual quis marcar um tempo, o que vivia (e cantava) naquele momento. Passados dois anos, a fadista anuncia um novo álbum para o primeiro trimestre de 2024, que será apresentado em dois concertos. O primeiro no Teatro Aveirense (Aveiro), dia 9 de Março, e o segundo no Teatro Maria Matos (Lisboa), no dia 26 desse mesmo mês.

A anunciar o novo álbum, Teresinha Landeiro estreia esta sexta-feira Chegou a hora, com letra e música de Milhanas, primeira canção a ser revelada do novo álbum, que tem produção de André Santos e conta com os músicos que a têm acompanhado: Pedro de Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola) e Francisco Gaspar (baixo).

No texto que acompanha o lançamento, Teresinha Landeiro explica a razão por que começou com Chegou a hora: “Escolhi começar pela tempestade para que depois pudesse vir a bonança. Quando pedi um tema à Milhanas, sabia que só poderia ser para chorar. E assim foi, escreveu uma canção que deixa o coração realmente apertado. Uma temática muito sensível que ela escreveu de forma crua e sem rodeios. São poucas as vezes que não me emociono a cantar esta canção de tanta que é a bagagem que traz. É uma viagem escura, mas que encontra a luz no fundo do túnel, precisamente como acontece ao longo de todo este disco. A tristeza e a esperança andam a par.”