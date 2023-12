A cientista Helena Freitas ganha Prémio Ernst Haeckel

Helena Freitas, ecóloga da Universidade de Coimbra, recebeu no último domingo o prestigiado Prémio Ernst Haeckel, da Federação Europeia de Ecologia (FEE), que homenageia um ecólogo pela sua contribuição para a ciência europeia.

Candidata proposta pela Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO), Helena Freitas tem um percurso extenso e é considerada pela Federação Europeia de Ecologia “uma cientista portuguesa com um percurso notável na investigação sobre ecologia.”

Com uma licenciatura em Biologia e um doutoramento em Ecologia, pela Universidade de Coimbra, e um pós-doutoramento em Ecossistemas Mediterrâneos, pela Universidade de Stanford (Estados Unidos), Helena Freitas é professora catedrática no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional, uma unidade de investigação que tem como objectivo “estudar os mecanismos responsáveis pela conservação da biodiversidade e pela composição, estrutura e funcionamento das comunidades biológicas e ecossistemas”, refere-se no site do centro.

Lançou também o Laboratório Associado Terra – Laboratório de Sustentabilidade do Uso da Terra e Serviços de Ecossistema, que pretende proporcionar soluções e respostas para problemas ambientais.

Para além destas ocupações todas, a cientista é também directora do Parque de Serralves. Ocupa desde 2014 a Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, que apoia “uma rede de investigadores e instituições nas áreas da biodiversidade, ecologia, conservação e desenvolvimento sustentável”, descreve a Sociedade Portuguesa de Ecologia no seu site.

Foi ainda deputada e, entre 2004 e 2012, directora do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra.

O foco principal da sua carreira académica e profissional tem sido a ecologia funcional (área da ecologia que abrange o papel das espécies na comunidade ou ecossistema a que pertencem) da vegetação mediterrânica e a “gestão de espécies exóticas e invasoras como estratégia para minimizar a perda de diversidade dos ecossistemas”, lê-se ainda no site da SPECO.

Tem diversas publicações científicas, coordenou diversos projectos e consórcios, nacionais e internacionais, e esteve ainda envolvida em organizações não-governamentais de ecologia e conservação, como por exemplo na Liga para a Protecção da Natureza, onde actuou como presidente entre 2002 e 2005.

Por todo este percurso de vida, recebe agora o Prémio Ernst Haeckel, em honra do cientista alemão com o mesmo nome. Tal como Helena Freitas, Ernst Haeckel parece ter sido quase tudo na vida. Foi biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista.

O prémio foi entregue pela primeira vez em 2011 e, desde então, de dois em dois anos, presenteia um ecólogo com uma medalha, um certificado e a oportunidade de apresentar uma palestra no congresso da Federação Europeia de Ecologia.

Portugal é o único país a ter dois vencedores deste prémio. Agora Helena Freitas e, antes dela, em 2018, Miguel Bastos Araújo, investigador-coordenador convidado na Universidade de Évora e professor catedrático convidado na Universidade de Copenhaga e no Imperial College de Londres.

