Nunca mais vai haver maioria absoluta do PS. Seria impossível

Os eleitores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português não vão voltar a concentrar o voto no Partido Socialista, acredita Ana Sá Lopes.

Num cenário de maiorias difíceis, o que parece certo é que a repetição de uma maioria absoluta do Partido Socialista é um cenário irreal. No final da campanha interna do Partido Socialista, em que Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro disputam a liderança, ouvimos a análise de Ana Sá Lopes.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.