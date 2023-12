Câmara do Porto suspende adopção de animais durante a época natalícia

“Um animal não é um presente”, por isso, as visitas e adopções no Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto estão suspensas até 5 de Janeiro.

O município do Porto vai suspender, a partir desta sexta-feira, as visitas ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) para passar a mensagem de que “um animal não é um presente”, lê-se no portal de notícias do Porto.

De acordo com a informação prestada, o objectivo é sensibilizar para uma adopção responsável de animais de companhia, “que não podem ser vistos como uma prenda de Natal”. Assim, o município volta a suspender “temporariamente” as visitas e os processos de adopção até ao dia 5 de Janeiro.

“A decisão de adoptar um cão ou um gato deve ser bem ponderada. Os animais precisam de muito empenho e tempo livre. Quem quer adoptar um animal, deve ter em consideração o estilo de vida e projectos futuros e avaliar se terá tempo para o educar e satisfazer as suas necessidades, sejam as de alimentação, higiene, lazer e afectos”, refere o CROA.

O agendamento das visitas aos animais disponíveis para adopção retoma no dia 8 de Janeiro.

Esta já é prática comum. Há várias associações que, durante a época natalícia, e porque os animais não podem ser "uma prenda espontânea", suspendem as adopções. Muitos dos animais adoptados no Natal eram devolvidos pouco tempo depois, contou o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu ao P3.

Gaia apela à adopção consciente

Também o município de Gaia está a promover uma campanha natalícia de sensibilização para a adopção responsável de animais, usando o mote “Adopte – Não somos um presente de Natal, somos um amigo para a vida!”, divulgou esta quinta-feira em comunicado.

Numa época em que, diz a autarquia, muitos optam por fazer dos animais presentes de Natal, “sem pensarem se existem condições para acolher e manter”, a campanha utiliza ‘outdoors’ e ‘mupis’, espalhados em diversos pontos da cidade, para apelar à adopção e para reforçar a mensagem de que este não é um “gesto do momento, mas para a vida”.

De acordo com o comunicado, “enquanto houver animais abandonados e mal tratados em Gaia”, a câmara irá apostar em acções de sensibilização e estimular as campanhas de adopção, “que decorrem mensalmente na Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA)”.

A campanha continuará a decorrer nas ruas e os interessados em adoptar podem contactar a equipa PATA.