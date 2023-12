Membros do Hamas detidos na Alemanha suspeitos de planear ataques a instituições judaicas

Quatro membros do movimento islamista palestiniano Hamas foram detidos esta quinta-feira por suspeitas de planearem ataques contra instituições judaicas na Europa, segundo um comunicado do ministério público alemão. E três suspeitos de planear um atentado terrorista foram detidos na Dinamarca, anunciaram as autoridades de Copenhaga.

Da Alemanha, soube-se que três dos suspeitos foram detidos em Berlim (dois nascidos no Líbano e um cidadão egípcio), e um quarto, cidadão holandês, nos Países Baixos.

A investigação, adianta a emissora alemã Deutsche Welle (DW), não está ligada aos ataques de 7 de Outubro, já que tinha começado antes, por causa dos esforços de pelo menos um dos homens do grupo chegar a um conjunto de armas que estaria escondido num local subterrâneo e que estaria destinado a ser usado num ataque a instituições judaicas na Europa.

Um dos homens a viver em Berlim teria recebido a missão de encontrar as armas e de as levar para a zona da capital alemã o mais tardar no início deste ano. A tentativa de localizar as armas teria sido entretanto feita com a ajuda dos outros dois residentes em Berlim e do outro elemento preso em Roterdão.

“Na sequência dos terríveis ataques levados a cabo pelo Hamas contra a população de Israel, aumentaram ainda os ataques contra judeus em instituições judaicas no nosso país nas últimas semanas”, disse o ministro da Justiça da Alemanha, Marco Buschmann, num comunicado sobre as detenções. “Temos de fazer tudo ao nosso alcance para nos assegurarmos de que os judeus no nosso país não têm de temer, de novo, pela sua segurança.”

Os investigadores não acham que tenha havido uma ligação directa com o ataque de 7 de Outubro do Hamas em Israel, acrescenta a DW.

Antes, a Dinamarca disse ter detido três suspeitos de preparar um ataque terrorista – e que um outro teria sido detido nos Países Baixos. Não era clara a ligação às outras detenções.

As autoridades não deram muitos pormenores, mas disseram que as detenções foram feitas na sequência de uma cooperação da espionagem dinamarquesa com congéneres estrangeiras e que a polícia agora iria ter um “um foco especial” na protecção de instituições judaicas, cita a emissora britânica BBC.

O ministro da Justiça da Dinamarca, Peter Hummelgaard, disse que o alegado plano “confirma, de modo trágico, que os judeus dinamarqueses estão ameaçados”.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel usou a conta oficial no X (antigo Twitter) para dizer que as agências de segurança da Dinamarca tinham detido “sete terroristas a agir em nome do Hamas” e “impediram um ataque” – provavelmente referindo-se ao total de detenções na Alemanha, Dinamarca e Países Baixos.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, declarou, à margem do Conselho Europeu que decorre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas, que o caso é “extremamente grave”. “É totalmente inaceitável que alguém traga um conflito de outro lado do mundo para a sociedade dinamarquesa”, declarou, citada pela DW.

