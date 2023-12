As complicações não são um problema nos relógios Cvstos, Franck Muller e Graham

O ditado popular diz “filho de peixe sabe nadar” e parece ser verdade no caso da Cvstos. A marca suíça foi criada pelo filho do fundador da já consagrada Franck Muller, conhecida por ser “mestre das complicações”. Sassoun Sirmakes tinha 21 anos quando seguiu os passos do pai e lançou relógios contemporâneos com foco no design, mas também nas complicações — incluindo uma peça com turbilhão duplo. Sem qualquer ligação directa à Graham, uma das marcas mais antigas, é igualmente nas complicações e no gosto pela tradição relojoeira que as três se unem.

