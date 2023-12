Peter Handke revisita o passado familiar no Teatro Aberto

No seu discurso de aceitação do Prémio Nobel da Literatura de 2019, o escritor austríaco Peter Handke recordou os momentos na infância em que, quando o tempo o permitia, a sua mãe lhe contava histórias da povoação em que crescera. Uma terra com dois nomes – Stara Vas, em esloveno, Altes Dorf, em alemão –, na região da Caríntia. Muitos destes relatos envolviam membros da sua família próxima; alguns eram protagonizados por “um dos seus dois irmãos que tinham, mais tarde, ‘caído no campo da honra’ na II Guerra Mundial”. Tais episódios, reconhecia o autor, viriam a ser decisivos para a sua vida literária.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt