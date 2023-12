Dias Perfeitos, Silent Night, Patos! e outros filmes para ver esta semana

Hirayama é um homem calmo e satisfeito com a vida. O pouco tempo que lhe sobra do trabalho como empregado de limpeza, dedica-o aos simples prazeres da leitura, da música e da fotografia. Ele sente-se agradecido​ por aquilo que tem e sabe encontrar sentido em cada detalhe. O seu passado vai sendo revelado ao longo do filme, à medida que se vai cruzando com pessoas que lhe são próximas.

Em competição no Festival de Cinema de Cannes — onde Kôji Yakusho arrecadou o prémio de melhor actor —, um drama filmado no Japão por Wim Wenders, o aclamado realizador de Paris, Texas (1984), Palma de Ouro em Cannes, As Asas do Desejo (1987), Tão Longe, Tão Perto (1993), Viagem a Lisboa (1994), Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) ou O Sal da Terra (2014), que escreve o argumento a quatro mãos com Takuma Takasaki.



Críticas, salas e horários

Totalmente sem diálogos, um thriller de acção sobre um homem comum abruptamente convertido num assassino. Depois da morte do filho, acidentalmente atingido num fogo cruzado entre dois gangues rivais na véspera de Natal, este homem tem apenas uma coisa a prendê-lo à vida: um avassalador desejo de vingança.

Sem nunca perder o foco enquanto recupera de um ferimento que o atingiu na garganta e o fez perder a voz, ele concebe um plano e inicia um treino intensivo. E assim que se aproxima a data do primeiro aniversário da tragédia, dá início a uma perseguição sem tréguas, eliminando os responsáveis, um a um.

Com argumento de Robert Archer Lynn e realização do veterano John Woo (O Assassino, A Outra Face, Códigos de Guerra, Pago Para Esquecer), Silent Night: Vingança Silenciosa conta com Joel Kinnaman no papel principal e com Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Harold Torres e Vinny O’Brien nos papéis secundários.

Críticas, salas e horários

Vencedora do Prémio do Júri no Festival de Cinema de Veneza, uma história dramática sobre a crise humanitária resultante do recente conflito na Síria, que tem assinatura da realizadora polaca Agnieszka Holland (Europa, Europa, Mr. Jones - A Verdade da Mentira, ​Charlatão) e se passa junto à fronteira da Polónia com a Bielorrússia.

Acompanhamos uma família de refugiados sírios desesperados por escapar à violência do seu país e começar uma nova vida na Suécia. Como outros em tantas partes do mundo, acabam explorados por quem lhes prometeu soluções ou enredados nas burocracias intencionalmente complexas que envolvem guardas fronteiriços, advogados e activistas pelos direitos humanos.

Filmado a preto e branco e com um argumento escrito por Holland, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko e Maciej Pisuk, Green Border - Zona de Exclusão conta com Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai, Tomasz Włosok, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous, Maciej Stuhr e Agata Kulesza.



Críticas, salas e horários

Um homem mudo e com a idade mental de uma criança, a quem mais tarde é dado o nome artístico de Latte Pronto, tem alta de um hospital psiquiátrico e sai de um autocarro no centro de Los Angeles.

Pouco depois, é descoberto por um produtor desesperado que, ao reparar nas enormes semelhanças com uma conhecida (e caprichosa) estrela de cinema, decide contratá-lo. E é assim que, com a ajuda dele e de Lenny, um publicitário na mó de baixo, Latte Pronto conquista Hollywood e se torna um requisitado actor de cinema. Contudo, como todos sabemos, é mais fácil aceder à fama do que mantê-la, e não tardará a que ele se veja novamente nas ruas da amargura.

Uma comédia sobre a futilidade do mundo do espectáculo e a brevidade da fama em Hollywood, escrita, realizada e protagonizada por Charlie Day, que conta ainda com a participação dos actores Ken Jeong, Kate Beckinsale, Jillian Bell, Adrien Brody, Jason Sudeikis, John Malkovich e Ray Liotta (num dos últimos papéis antes da sua morte, a 26 de Maio de 2022, durante as filmagens do filme Dangerous Waters).

Críticas, salas e horários

Os Pato-Bravo são uma família de patos que leva uma vida tranquila num belo lago em Nova Inglaterra. Apesar de Pam, a mãe, estar ansiosa por migrar e mostrar o mundo aos seus dois filhos, é constantemente empatada pelo marido, Mack, um macho muito protector, que evita a todo o custo sair (ou deixar que saiam) da sua zona de conforto.

Mas quando conhecem as incríveis aventuras de uma família de aves acabada de regressar de viagem, Pam consegue finalmente convencer Mack a partir. Juntos, planeiam uma rota cheia de lugares bonitos em direcção ao Sul, com a distante Jamaica como destino final.

Contudo, como em qualquer viagem que se pretenda memorável, nem tudo acontecerá como o previsto.

Produzida pelos estúdios Illumination (responsável pelos filmes Gru - O Maldisposto, Cantar!, A Vida Secreta dos Nossos Bichos ou Mínimos) e distribuída pela Universal Pictures, um filme animado para toda a família, com produção de Chris Meledandri e realização de Benjamin Renner (Ernest e Célestine) e Guylo Homsy.

Na versão original, as vozes são de Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina, Keegan-Michael Key, David Mitchell e Danny DeVito. Já a versão portuguesa conta com as vozes de Carla Chambel, Tiago Retrê, Heitor Lourenço, Cláudia Cadima, Marina Albuquerque, Joana Marques e Daniel Leitão.

Salas e horários