Governo abre 953 vagas para médicos recém-formados em medicina geral e familiar e saúde pública

O Governo abriu concurso para contratar 953 médicos recém-formados em medicina geral e familiar e saúde pública, anunciou esta quarta-feira a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

A abertura do procedimento concursal foi publicada nesta quarta-feira na página oficial da ACSS, sendo o prazo para apresentação de candidaturas de cinco dias úteis, até 18 de Dezembro

O concurso destina-se ao preenchimento de 953 vagas para a categoria de assistente da carreira especial médica ou da carreira médica dos estabelecimentos de saúde com natureza jurídica de entidade pública empresarial, integrados no Serviço Nacional de Saúde.

Das 953 vagas abertas, 924 destinam-se à área de medicina geral e familiar e 29 para a especialidade de saúde pública, refere a ACSS.

Uma fonte oficial do Ministério da Saúde explicou à agência Lusa que este é o segundo concurso de 2023 em que a tutela abre todas as vagas disponíveis a nível nacional para aumentar as possibilidades de os médicos poderem escolher para onde querem ir.

Segundo a mesma fonte, há 75 jovens médicos que concluíram a especialidade de Medicina Geral e Familiar na segunda época.