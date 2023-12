PS tirou os 25 euros do IUC do Orçamento, mas não a distribuição da receita. E agora?

Deputados adiaram a conclusão da redacção final do Orçamento porque não se entenderam sobre as regras do IUC.

A norma que criava o aumento de 25 euros do IUC – Imposto Único de Circulação — para os veículos anteriores a 2007 pela componente das emissões de dióxido de carbono caiu nas votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) devido a uma proposta de revogação apresentada pelo PS, mas o texto manteve as regras originais sobre a distribuição da receita, que retirava às autarquias 30% da receita do IUC dos veículos ligeiros, avaliada em cerca de 40 milhões de euros.