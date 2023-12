Papa-Léguas lança prémio para os melhores relatos, vídeos e fotos de viagens

A agência de viagens Papa-Léguas lançou o concurso Pepe Camara para premiar pessoas talentosas nas áreas do audiovisual e da escrita. Para concorrer até 15 de Janeiro.

A Papa-Léguas anunciou a criação do prémio Pepe Camara que é uma espécie de dois em um desta agência de viagens de aventura: por um lado, homenageia-se "a vida, o brilhantismo e os vários contributos de uma pessoa genial", celebrando o espírito de "viajante intrépido" de Pepe Camara, uma "inspiração" para a equipa Papa-Léguas; por outro, usar o seu nome para premiar outras pessoas talentosas nas áreas do audiovisual e da escrita.

O concurso pretende premiar trabalhos nas áreas de fotografia, vídeo ou podcasts e na área da escrita, seja em formato blogue ou narrativa de viagem. O vencedor de cada uma destas áreas receberá um prémio de mil euros o equivalente em viagens Papa-Léguas. Para além do vencedor, em cada categoria haverá também duas menções honrosas.

Foto “Pepe é um adulto com alma de criança" Papa-Léguas

Mas afinal, quem é Pepe Camara? “Pepe é um adulto com alma de criança que escolheu o mundo como recreio de brincadeiras”, disse Artur Pegas, um dos fundadores da Papa-Léguas a propósito do viajante septuagenário, um "viajante invulgar" com "espírito de 20 anos" agora homenageado. "Conheci-o na Patagónia em 1999 e desde aí que sempre mantivemos uma relação de amizade e troca de ideias."

Os trabalhos — cujo tema é "Viajar com Propósito" — terão que ser submetidos até ao dia 15 de Janeiro de 2024. Os vencedores serão divulgados a 4 de Fevereiro de 2024, numa cerimónia organizada pela Papa-Léguas e na página oficial do concurso.