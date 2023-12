Portugal pós-25 de Abril: Hugo Gonçalves esbate os limites entre realidade e ficção em Revolução

Um relato alargado dos acontecimentos, fruto de uma pesquisa exaustiva e com uma linguagem directa e factual, próxima do jornalismo.

As revoluções são, como o nome indica, um terramoto que abala as fundações de uma sociedade mais ou menos estática e congelada no tempo. A revolução de Abril de 1974, em Portugal, teve um carácter peculiar. Feita por militares e apoiada efusivamente pelo povo, aplaudida e festejada em todo o mundo pelo seu cariz surpreendentemente pacífico, transformou completamente um país. No entanto, os dias, semanas e meses que se lhe seguiram foram palco de alterações profundas, de cisões e confrontos.