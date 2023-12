Ainda não pediu um desejo de Natal? A chuva de estrelas desta quarta-feira pode ajudar

Os rastos luminosos vão começar a ser visíveis por volta das 21h ou 22h, mas o auge do espetáculo ocorrerá entre a meia-noite e as 2h. Fenómeno acontece até 24 de Dezembro.

Brilhantes, rápidos, de cor amarelada, branca, ou até mesmo em tons de vermelho, verde e azul. São assim os meteoros das Gemínidas que vão iluminar o céu na noite desta quarta e até ao início de quinta-feira. Esta é a principal chuva de meteoros do ano e está activa desde o mês de Novembro, mas atinge o pico esta madrugada. Para contemplar o espectáculo só precisa de três coisas: céu limpo, um local escuro e, segundo a NASA, sentar-se com os pés voltados para sul.

Mas porque é que podemos ver tantas cores no céu? Os meteoros detêm composições químicas diferentes, pelo que também emitem cores distintas quando queimados na atmosfera terrestre, transformando-se em estrelas cadentes, como explica o cientista da agência espacial norte-americana NASA, Bill Cooke.

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra passa por restos de detritos de cometas ou de asteróides. Este fenómeno de Dezembro é dos poucos associados a um asteróide, em vez de a um cometa. Como explica a NASA, o espectáculo das Gemínidas acontece quando a Terra cruza a órbita do asteróide Faeton, que demora 524 dias a dar a volta ao Sol.

Apesar de terem começado a ser contempladas no céu em meados do século XIX, a regularidade dos episódios era muito menos intensa do que os que podem ser vistos actualmente, como explica ainda a NASA. O fenómeno é apelidado de Gemínidas porque os meteoros e respectivos rastos de luz parecem irradiar da constelação de Gémeos.

A quantidade de meteoros nas áreas rurais pode ser superior a um por minuto, com o mínimo de luz lunar a interferir no espectáculo nocturno. Para contemplar esta chuva de estrelas, o ideal é que olhos se adaptem antes ao escuro durante cerca de meia hora. De acordo com a NASA, o acontecimento é visível em todo o mundo, uma vez que o pico da chuva durará quase 24 horas.