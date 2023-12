Carneiro lança livro na véspera da eleição no PS, com prefácio de Carlos César

Santos Silva apresenta obra que reúne crónicas no JN e discursos na AR. Carlos César, com rasgados elogios, assina o prefácio e descreve Carneiro como “político consciencioso” que “busca consensos”.

Quem ler o prefácio do novo livro de José Luís Carneiro assinado pelo presidente do Partido Socialista, Carlos César, e só depois souber que este é apoiante de Pedro Nuno Santos, provavelmente não vai acreditar. Os rasgados elogios que Carlos César tece ao ainda ministro da Administração Interna impressos nas primeiras páginas de Ganhar o Futuro – Intervenções políticas em tempos de pandemia não parecem de quem, afinal, apoia o concorrente directo às eleições para secretário-geral socialista. Mas há uma explicação: o texto do presidente do PS foi escrito há cerca de um ano, obviamente num contexto completamente diferente e, apesar disso, Carlos César mantém tudo o que pensava, pelo que não se mexeu numa vírgula.