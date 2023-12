Zoo japonês investiga morte por envenenamento de 31 esquilos

Um jardim zoológico de Tóquio, no Japão, lançou uma investigação para apurar as causas da morte, alegadamente acidental, de 31 dos 40 esquilos-japoneses do parque. Os animais tinham sido tratados com medicamentos antiparasitários antes de morrerem.

Em comunicado, o Inokashira Park Zoo destaca que não é a primeira vez que os animais recebem o tratamento para eliminar parasitas que possam estar alojados na superfície do pêlo e que as doses administradas foram as correctas. No entanto, reconheceu que “a possibilidade de envenenamento induzido pelo medicamento não pode ser negada”.

Os esquilos foram tratados no dia 4 de Dezembro com três fármacos diferentes que já haviam sido utilizados anteriormente. Ao mesmo tempo, os ninhos e gaiolas foram pulverizados com insecticida. Depois de terem sido devolvidos aos locais onde vivem, um dos animais teve morte súbita e, até esta segunda-feira, dia 11 de Dezembro, morreram mais 30 destes roedores.

“Estamos actualmente a investigar a causa das mortes e a observar as condições dos indivíduos sobreviventes”, lê-se no comunicado.

O zoo diz ainda que os corpos dos animais foram analisados. Neste momento, esperam-se os resultados sobre a causa da morte. Os ninhos também foram limpos e examinados e os esquilos que sobreviveram estiveram em observação e foram, entretanto, devolvidos ao zoológico.