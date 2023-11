Num Japão envelhecido, são os cães que recebem bênçãos em vez das crianças

No Japão, há uma cerimónia tradicional para crianças que está a ganhar popularidade entre os donos de animais de companhia. A queda da taxa de natalidade no país tem feito com que os cães e gatos recebam cada vez mais atenção, como aconteceu esta terça-feira.

Natsuki Aoki, que vive em Hiroshima, no Oeste do país, viajou com os dois chihuahuas para Tóquio para que os cães pudessem receber uma bênção especial. "Não há muitos santuários que recebam e deixem entrar animais de companhia, por isso, acho que seria óptimo ver mais locais como este", afirmou o homem de 33 anos.

O Santuário de Zama, construído no século VI a cerca de 35 quilómetros a Sudoeste de Tóquio, criou um local de oração específico para animais de estimação em 2012. Actualmente, acolhe os rituais Shichigosan, onde os tutores podem rezar pela saúde e felicidade dos companheiros de quatro patas.

A cerimónia japonesa, que significa Sete-Cinco-Três, é tradicionalmente celebrada em meados de Novembro para as crianças que atingem estas idades. Nessa altura, os pais vestem raparigas e rapazes com quimonos e levam-nos a um local sagrado xintoísta para a celebração.

Foto A quebra da taxa de natalidade tem levado muitos donos a levarem os seus animais para o ritual REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Foto O santuário criou um local de oração pelos animais desde 2012 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Esta terça-feira, muitos tutores levaram os seus animais a subir os degraus íngremes para chegar ao Inuneko Jinja, ou Santuário para Cão e Gato. Enquanto os donos rezaram, os animais receberam a bênção de um sacerdote xintoísta. Seis animais de raça shiba inu vestidos com quimonos esperaram na fila para tirar fotografias no recinto.

A taxa de natalidade do Japão diminuiu pelo sétimo ano consecutivo em 2022, atingindo um mínimo histórico, ao passo que as mortes aumentaram para um máximo nunca antes registado no país. "O número de crianças está a diminuir todos os anos e, consequentemente, cada vez mais pessoas estão a dedicar o seu amor aos cães e gatos", justificou o sacerdote do santuário, Yoshinori Hiraga.