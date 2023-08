Toco quer ser um cão e já passeia pelas ruas em quatro patas

Toco tinha o sonho de se transformar num cão e não poupou esforços até o conseguir. No ano passado, o japonês gastou mais de 12 mil euros num fato de border collie e, após meses de adaptação à vida canina, já passeia pelas ruas de Tóquio, no Japão. No entanto, dispensa a trela.

Durante o passeio de segunda-feira, 21 de Agosto, Toco preferiu ir sentado num carrinho para animais e fazer paragens esporádicas para caminhar, rebolar, receber mimos, interagir com outros cães e tirar fotografias com quem já o conhece das redes sociais ou com pessoas que acreditaram que era mesmo um cão.

“Desde criança que queria mudar. Quando visto o fato, fico feliz porque o meu sonho se torna realidade", afirmou em declarações à agência EFE. "Lembro-me de escrever no meu livro de curso da escola primária que queria ser um cão e andar na rua", acrescenta, citado pela Euronews.

No canal do YouTube I Want to Be An Animal (Quero ser um Animal, em português), o japonês mostra o dia-a-dia canino, que inclui comer ração, brincar ou andar pela casa. Toco diz ainda que prefere manter o anonimato e ter uma vida privada, razão que explica o facto de raramente sair em público.

O fato de border collie foi feito por uma empresa de adereços para cinema e demorou 40 dias a estar pronto. Pesa quatro quilos e mede 66 centímetros. Os pormenores são de tal forma realistas que incluem pêlo sintético e tons mais escuros que ajudam a esconder o corpo do homem no interior do fato. Apesar de também receber comentários negativos, Toco afirma que vai continuar a vestir o fato de cão. "Este é o meu passatempo, por isso, vou continuar. Faz-me feliz e às outras pessoas também.”